Dat ze pas na het optreden op de hoogte waren gebracht van het dodelijke ongeval, had Green Day meteen na het concert al gezegd. In de loop van de nacht volgde een uitgebreide mededeling van zanger Billie Joe Armstrong via Facebook en Instagram.

"We vinden het zo erg voor Pedro en zijn familie en we bidden voor hem in deze periode van rouw. Ik kan me niet inbeelden wat ze doormaken. Velen vragen zich af waarom we doorgegaan zijn met onze show na het ongeval. We hebben er niets over gehoord tot na het optreden. We wisten zelfs niet dat er een acrobatie-act was."

Het optreden van Green Day begon met vertraging, maar zoiets gebeurt wel vaker en daarom stelden ze er zich toen nog geen vragen over. "15 minuten voor de start werd door de lokale autoriteiten aan ons tourmanagement gezegd dat we moesten wachten omdat er iets was met de veiligheid. Zulke zaken maken deel uit van de gewone procedure en de gebeurtenissen op elk optreden. Men zei ons niet waarom, dat is ook normaal. We hebben gewacht, zoals ons werd gevraagd. We hadden geen idee dat er een ongeval was gebeurd."

Eens op het podium verliep alles normaal. Maar achteraf stelt de groep zich toch de vraag waarom ze niet ingelicht werden over de reden voor de vertraging. "De fans en het publiek maakten plezier. We gingen het podium af en reden terug naar het artiestendorp. Het was daar dat we het choquerende nieuws vernamen over Pedro. Iedereen was vol ongeloof. Ik heb geen idee waarom de autoriteiten ons niet hebben ingelicht over het ongeval voor het concert. Als we het ervoor hadden geweten, hadden we hoogstwaarschijnlijk niet gespeeld. We zijn geen harteloze mensen."

