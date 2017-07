Zo bracht Williams zijn de cover "Sweet Caroline" van Neil Diamond. "Toen ik als kleine jongen mijn vader met dit nummer zijn publiek op zijn hand zag krijgen, wist ik dat ook ooit zanger wou worden", zei Robbie Williams.

Hij sprak ook over zijn eerste ontmoeting met George Michael in 1994 in Berlijn toen hij zich vertwijfeld afvroeg of hij zo goed kon worden als Michael. "We all miss you, George", zei Robbie Williams voor hij de cover "Freedom" aanhief van de eind vorig jaar overleden zanger.

Williams herdacht ook de reeks terreuraanslagen in Groot-Brittannië met het bisnummer "Strong", waarvan hij de tekst had aangepast. "You think I'm strong, you're wrong. I'll sing my song", werd zaterdagavond "You know, we're strong, we're strong. We still singing our song".

Na "Angels", waarvan de vertolking gepaard ging met het nodige vuurwerk, besloot Robbie Williams de show met de cover "My way" van Claude François.

Eerder op de dag traden op Werchter Boutique achtereenvolgens ook Niels Destadsbader, Erasure, Stan Van Samang, Marco Borsato en Tourist LeMC op.

Bekijk hieronder de foto's van alle optredens.