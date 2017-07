Stan Van Samang mocht de wei opwarmen voor headliner Robbie Williams. Diezelfde taak wacht ook nog Marco Borsato en Tourist LeMC, die invalt voor Emeli Sandé. Omstreeks 23 uur is het dan aan Williams.

Van Samang, die woont in het naburige Wijgmaal, reed met de fiets het podium op. "Dat vond ik wel lachen", zegt hij aan MNM. "Ik ben echt naar hier gekomen met mijn fiets en mijn rugzak. Dat was heel gemakkelijk. Maar ik was wel al doornat toen ik toekwam."

"Het was heel heftig", aldus de zanger van "Een ster" over zijn Werchterdebuut. "Ik ben net papa geworden en een week later mag ik op dat onwaarschijnlijk graaf en groot podium staan voor een volle wei in Werchter. Dat zicht vanop het podium is zo fijn, waanzin."

"Er zijn flarden dat ik niet weet wat er is gebeurt. Het zou kunnen dat ik ergens een strofe gemist heb", zegt hij ook. "Ik ga nu naar Marco Borsato kijken, naar Tourist LeMC en naar Robbie Williams. En dan ga ik met mijn fiets terug naar mijn vrouw en kind, dat is rock 'n roll, baby", lacht de zanger.