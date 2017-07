Na Niels Destadsbader treden vandaag ook Erasure, Stan Van Samang, Marco Borsato en Tourist LeMC op. Die laatste vervangt Emeli Sandé op de oorspronkelijke affiché. Sandé annuleerde wegens oververmoeidheid alle geplande concerten op het Europese vasteland.

Voor Stan Van Samang wordt het een speciale ervaring want hij woont in het naburige Wijgmaal op nauwelijks enkele kilometers van de festivalweide. Zijn vrouw is bovendien afkomstig van Rotselaar, waarvan Werchter een deelgemeente is. Er worden voor hem dan ook heel wat fans uit de regio verwacht. Omstreeks 23 uur is het dan de beurt aan de Engelse zanger Robbie Williams.

De hulpdiensten hebben in het licht van de recente terreuraanslagen ook dit keer niets aan het toeval overgelaten. Er werden veiligheidsmaatregelen genomen vergelijkbaar met die van de vorige twee festivals in Werchter. "We hebben bijvoorbeeld opnieuw betonblokken geplaatst op de toegangswegen naar Werchter en eenieder wordt aan de inkom onder meer door middel van metaaldetectoren intensief gecontroleerd", aldus de burgemeester van Rotselaar, Dirk Claes (CD&V).

Verkeersproblemen in en om Werchter waren er om 14 uur nog nauwelijks. In de vroege namiddag waren nog maar zo'n 5.000 festivalgangers gearriveerd. De Lijn zet sinds vanmorgen extra bussen in tussen het station van Leuven en een halte op de Wijgmaalsesteenweg in Haacht.

Deze keer zijn er evenwel geen extra treinen na het festival. Die beslissing werd volgens Nelé Bigaré, woordvoerster van organisator Live Nation, genomen in overleg met de NMBS. "Wegens de te grote spreiding van de woonplaatsen van de festivalgangers was er hiervoor deze keer te weinig potentieel", aldus Bigaré.