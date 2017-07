U heeft het wellicht ook al meegemaakt: u wil tickets bestellen voor een concert of festival. Mooi op tijd zit u klaar met laptop en betaalkaart, maar een halfuur en veel geklik later kijkt u ontgoocheld naar een scherm dat zegt dat u op de wachtlijst staat. Eén vraag blijft hangen: waarom is het mij niet gelukt en al die anderen wel? We polsten bij Ticketmaster hoe zij de verkoop hebben aangepast voor het Ed Sheeran-concert.

De ticketverkoop startte officieel om 11 uur vanmiddag op de website van Ticketmaster. Wat velen verwarrend vinden, is dat er op dat moment al een "pre-wachtrij" of "wachtruimte" was geopend. Alle mensen die in die "wachtruimte" zaten -dat kon vanaf 10.30 uur ongeveer- werden om 11 uur in willekeurige volgorde in de echte wachtrij gezet.

In willekeurige volgorde, benadrukt Dieter Kraewinkels van Ticketmaster. Om kwart voor 11 of om 2 voor 11 komen, dat maakte dus geen verschil. Maar waarom die "wachtruimte" als de verkoop pas start om 11 uur? Om de website toegankelijk te houden, luidt het antwoord. "Ze is gestart zodra er heel veel volk op de site was. De wachtruimte wordt opengezet zodat de website niet overbelast raakt doordat iedereen op hetzelfde moment de pagina zit te vernieuwen."