Op de cd zullen 18 liedjes staan, zes Nederlandstalige en 12 nummers in vreemde talen, zoals Hawaïaans, Hebreeuws en Sanskriet. De zangeres beklemtoont dat het geen muziek is exclusief voor wie mediteert of yoga doet. "Het idee ontstond weliswaar tijdens mijn meezingconcerten, maar ik wil die positieve vibe doortrekken. Het is net zozeer geschikt voor wie in de file staat", zegt ze.

Het is een groot project, want er zijn rond de 80 koorleden bij betrokken. Ze hoopt dat enkele nummers zullen opgepikt worden door de radio. "Ik geloof dat daar een publiek voor is. Er komt stilaan een stroming op gang met veel positiviteit, tegen alle verzuring en negativiteit", zegt ze.