Castusfestival pakt opnieuw uit met een programma dat trouw blijft aan het beproefde concept. Naast enkele gevestigde waarden wil de organisatie ook een podium bieden aan jong talent en veel verschillende genres. Maar liefst twaalf aanwezige bands spelen dit weekend hun enige Vlaamse concert van de festivalzomer.

In zonnige omstandigheden werd het festival even na 17 uur op gang getrapt door Tamino. De 20-jarige Antwerpenaar met Egyptische roots was recentelijk nog een van de winnaars van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Daarna was het de beurt aan Het Zesde Metaal met frontman Wannes Cappelle. Ook Michael Kiwanuka en Richard Ashcroft staan vanavond al op het podium van het Cactusfestival. De avond wordt afgesloten met een optreden van de Ierse Róisín Murphy.

Het festival in het Minnewaterpark blijft ook inzetten op de beleving rond de optredens. Met onder andere heel wat activiteiten voor kinderen is Cactus Oasis daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het zwembad is door de West-Vlaamse waterschaarste vervangen door glijpartijen op de Drypool. Ook de zitruimte Tentakel is uitgebreid in vergelijking met vorig jaar.

Headliners de komende dagen zijn onder andere nog Kaiser Chiefs en Explosions in the Sky. Zondagavond mogen de elektrorockers van Goose als laatsten het podium op.