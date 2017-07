De vroegere leadzanger van The Smiths werd eergisteravond samen met zijn neef Sam Esty Rayner door een politieagent tegengehouden op de Via del Corso. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica reed Rayner met "waanzinnige snelheid" in de verkeerde richting.

Morrissey schreef op Rayners Facebook: "Dit was een moedwillige daad van terreur door deze politieagent [...] Ik had de wet niet overtreden of me verdacht gedragen. De agent spande zijn wapen en schreeuwde in mijn gezicht. Enkele mensen kwamen me te hulp".

Vanwege het incident schrapte de zanger zeven concerten in september in Italië, meldde het magazine Rolling Stone. "Met dergelijke loslopende psychopaten is het niet veilig voor mij in Italië", zo werd de zanger in het blad geciteerd.

Rayner zei op Facebook dat Morrissey geen identiteitsdocumenten op zak had, dat de ruzie met de politie daarover ging en dat meer dan honderd mensen toekeken.

De politie van Rome ontkende volgens La Repubblica dat de agent zijn wapen had getrokken. De twee kregen een verkeersboete en mochten gaan nadat de politie de identiteit van Morrissey op het internet had gecheckt.