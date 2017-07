Grace Jones is de diva bij uitstek, zegt Gent Jazz. "Gekend van hits als "My Jamaican Guy", "Slave To The Rhythm", "I've Seen That Face Before" die niet misstaan in tijdloze lijstjes, schakelde ze doorheen haar carrière moeiteloos van disco naar dub reggae over new wave, avantgarde en pop", klinkt het.

Het festival introduceert dit jaar ook "cashless payment". "In plaats van te betalen met drank- en eetbonnetjes betaalt men op het festival met een persoonlijk pasje dat aan alle togen en alle eetstanden gebruikt kan worden. Op de persoonlijke pasjes kan men thuis op voorhand of op het festival een bedrag naar keuze opladen, waarmee men dan snel en veilig, met een eenvoudige swipe, kan betalen op de festivalsite", zegt de organisatie.

Gent Jazz loopt van 6 tot 9 juli en van 13 tot 15 juli op de Bijlokesite in Gent. Andere publiekstrekkers op de affiche zijn Herbie Hancock, Kamasi Washington, Trixie Whitley, Wayne Shorter en Einstürzende Neubauten.