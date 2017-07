In 2013 besloot bierkenner Bruce Dickinson de handen in elkaar te slaan met de Britse familiebrouwer Robinsons. Van het eerste bier “Original Trooper” werden intussen 15 miljoen glazen verkocht. Een tijdlang moest de brouwerij zelfs overschakelen op een zesdaagse werkweek om aan de vraag te kunnen voldoen. Het succes smaakte naar meer, en dat wordt in oktober van dit jaar het 33cl-bier “Hallowed”.

Het nieuwe bier zal in Engeland gebrouwen worden met Belgische gist en een alcoholpercentage van 6 procent krijgen. Op de website ironmaidenbeer.com vertelt Bruce Dickinson: “Het zit hem allemaal in de gist. Belgische gist heeft een heel duidelijk smaak en presentatie. Je onderscheidt een Belgisch bier door zijn aroma’s: fruitig, kruidig en aards.”

Op het label van het bier zal de trouwe Iron Maiden-mascotte Eddie staan, ditmaal gekleed in een monnikspij. Het moet verwijzen naar de brouwerstraditie van de Trappisten in België. Brouwerij Robinsons heeft intussen ook al een bier met de Britse band Elbow gecreëerd.

Bruce Dickinson van Iron Maiden werd in 2015 nog genezen verklaard van kanker. Verder is hij piloot en baas van een onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen. En ondertussen reist “The Book of Souls World Tour” van Iron Maiden deze zomer door de Verenigde Staten. Goed bier moet dan toch niet zo slecht zijn.