De 24-jarige Roméo Elvis is de nieuwe jonge God aan het Brusselse hiphopfirmament. Hij groeide op in de faciliteitengemeente Linkebeek, zo vertelde hij in de aflevering over Brussel van het door dj Lefto gemaakte Canvasprogramma "LeFtO in Transit". Zijn vader was muzikant bij new wavegroep Allez Allez, zijn moeder een bekende comédienne in Franstalig België en de beroemde Franse rapper MC Solaar kwam thuis regelmatig over de vloer.

Roméo maakte deel uit van Niveau4, een door Couleur Café gecreëerde show waarin een groep rappers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel werden samengebracht. Hij rapt over beats die gemaakt worden door de Brusselse producer Le Motel. Hun meest recente album "Morale2" ligt tegenwoordig in de etalage van elke Belgische platenwinkel. Het begint met het nummer "Nappeux", dat aftrapt met de tekst: "Bruxelles est la capitale d’un pays qui va mal/C’est ce qu’ils veulent nous faire croire".

Veel van zijn clipjes halen een miljoen views op YouTube. De grootste hit is "Bruxelles arrive", net geen vier miljoen keer bekeken. Gemaakt samen met Caballero, ook een Brusselse rapper met Roots in Barcelona, en producer JeanJass, beiden morgenavond te bekijken op het Dour Festival. In het filmpje komt zowat de hele Brusselse scène even in beeld lopen, zoals het collectief Stikstof, van wie Zwangere Guy – die in het Brussels-Nederlands rapt – bij ons de bekendste stem is.

Op de video hieronder kunt u zien hoe het eraan toeging op het einde van het concert van Roméo Elvis op Couleur Café: