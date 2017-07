"Ik ben volledig gestopt met Twitter", zegt Sheeran aan The Sun. "Ik ga erop en ik zie enkel mensen die gemene dingen zeggen. Twitter is daar een platform voor. Eén opmerking kan je dag verknallen. Daarom ben ik ermee gestopt. Ik brak er mijn hoofd over om te bedenken waarom mensen me zo haten."

Recent had Sheeran, die met "÷" wereldwijd de best verkochte plaat van het jaar heeft gemaakt, af te rekenen met een stroom van negatieve commentaren van Lady Gaga-fans, omdat hij zich negatief over haar zou hebben uitgelaten. "Ze hadden een interview gelezen en namen aan dat ik het over haar had, en dan haten ze me allemaal. Maar het had er helemaal niets mee te maken."

De singer-songwriter was eind juni headliner op het Britse festival Glastonbury. Achteraf werd in online commentaren de vraag gesteld of hij wel echt live gespeeld had. Dat ontkende hij met duidelijke ergernis in een van zijn laatste tweets. "Ik dacht nooit dat ik het zou moeten zeggen, maar alles wat ik doe op het podium is live, het is een loopmachine, geen bandje. Google het."