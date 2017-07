Werchter loopt leeg na festivalvierdaagse

De uittocht uit Werchter is volop aan de gang. Ook in het station van Leuven is het bijzonder druk. Vier dagen muziek, met maar liefst 76 artiesten en elke dag 88.000 festivalgangers. Een geslaagde editie zo blijkt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Werchter loopt leeg na festivalvierdaagse

De uittocht uit Werchter is volop aan de gang. Ook in het station van Leuven is het bijzonder druk. Vier dagen muziek, met maar liefst 76 artiesten en elke dag 88.000 festivalgangers. Een geslaagde editie zo blijkt.