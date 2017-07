Even later geeft Grohl mee dat Foo Fighters niet aan bisrondes doet. "Dat is tijdverlies. Wij spelen gewoon door zolang we mogen. "Wheels" volgt. En de nieuwe single "Run". En "This is a call". "Ik weet dat ik jullie gevraagd had om ook eens stil te zijn, maar ik hou er meer van wanneer jullie luid", geeft Grohl als advies. "Ik heb geen andere optie dan elke avond luid te roepen, ik heb de best fucking job in the world", waarna hij "Best of you" inzet. De oe-oe-oehs galmen over de wei.

Het concert nadert zijn einde. "Wij komen altijd terug", zegt Grohl. "Wij zeggen nooit echt vaarwel. "Everlong" is het laatste nummer van het concert. Foo Fighters geven energie en rauwe power en kregen die vanavond ook dubbel en dik terug van het Werchterpubliek. Tijdens het slotnummer wordt het traditionele vuurwerk in gang gezet. Wercher 2017 zit erop en kreeg een headliner zoals er hier niet elk jaar eentje passeert.