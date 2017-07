Grohl garandeerde zijn fans voorts dat zijn been weer helemaal in orde is. "Nu is het goed! Ik kon 6 maanden niet lopen. Ik had een goeie dokter, een chirurg in Londen die voortdurend voetballers en zo behandelt. Hij keek naar mijn been en zei me dat hij het wel vaker meemaakte."

"Toch was het veel erger dan ik dacht. Het bot was gebroken, mijn enkel was verzwikt en alle ligamenten waren gescheurd. Er zijn een plaat en schroeven aan te pas gekomen om alles samen te houden. Ik heb een jaar kinesitherapie gevolgd."

Los van het fysieke leed, vreesde Grohl voor zijn toekomst als muzikant. "Ik ben een drummer en het was mijn been dat ik gebruik voor de basdrum. Dat jaagde mij het meeste schrik aan. Ik had dus veel redenen om te genezen. De rest van de tournee zat ik op die belachelijke troon. Daarna wist ik dat ik even een pauze moest nemen om mijn been te laten genezen."