Het was geleden van rond de eeuwwisseling dat de broers Dewaele nog als Soulwax op Rock Werchter stonden. "Eigenlijk weten we niet hoe vaak we hier al hebben gespeeld," vertelde Stephen eerder op de avond op Studio Brussel en op Canvas.

Soulwax bracht deze keer een ploeg van 16 mensen mee. De band zelf bestaat uit 7 mensen. "We maken het onszelf niet makkelijk op het podium", gaat Stephen voort. "We spelen onder meer met vintage instrumenten. Weinig bands kiezen daarvoor. Telkens we op een festival spelen, komen ploegen van andere bands naar ons en nemen ze foto's van onze installaties omdat ze niet snappen waarmee we bezig zijn."

De instrumenten van Soulwax zijn zo gevoelig dat het soms foutloopt. Zo moesten de broers vorige week de start van een optreden 45 minuten uitstellen omdat een fout in de mengtafel was geslopen. "Het publiek had gelukkig veel geduld met ons."

De set die de broers op Rock Werchter speelden, verschilde weinig van de set die ze laatst op Best Kept Secret hebben gebracht, zo geven ze nog mee. "We hebben weinig tijd gehad om dingen te veranderen, maar tegen het einde van de zomer brengen we mogelijk iets heel anders."