"Echt jammer dat het de laatste dag is vandaag", zegt Fien, een twintiger die hier ook al van dag een is. "Het was tot nu toe echt geweldig. Met mijn energielevels is alles goed. Ik kan nog wel even door." Een vriendin die met haar mee is nuanceert wel. "Nu gaat het nog goed, maar wacht maar tot ze haar klopske krijgt straks", zegt ze laconiek. "Zolang we de Foo Fighters halen, ben ik content", besluit Fien.

"Het was tot nu toe echt top, super goed", zegt festivalganger Sander. "We zijn al iedere dag tot de laatste in de grote tent op de camping gebleven het was super." Ook voor Arne was het een geslaagd festival. "Alles was perfect. De bands waren goed. Ik vond het echt prachtig", zegt de West-Vlaming die op Werchter is met zijn vrienden van de Chiro. "Het was zeer in orde", zegt Dimi van dezelfde groep. "Jammer van de regen soms, maar het was heel leuk met veel goede bands en veel verschillende muziek ook."

Ze worden aangevuld door Marte: "De sfeer zat er goed in. De sfeer was top, de muziek, een pintje erbij en de zon. Het zat allemaal goed."