Bren en Els zijn maar een dagje op Werchter. Ze zijn speciaal naar het festival afgezakt voor headliner Foo Fighters. "Everlong, in de akoestische versie, was de openingsdans op ons huwelijk", legt Bren uit. "We zijn allebei wel fan van Foo Fighters en dat nummer heeft zo net dat tikkeltje meer. Het is ook net een iets rustiger nummer dat meer geschikt is als openingsdans. We vinden dat wel een speciaal nummer."

Vandaag is niet de eerste poging van het koppel om samen naar Dave Grohl en consorten te kijken. "We hebben dat twee jaar geleden ook geprobeerd, maar dan had Dave Grohl zijn been gebroken en heeft hij afgebeld", zegt Bren. "Dat was zonde, dus ik hoop hen vandaag wel te zien te krijgen, want voor mij is het voor het eerst." Els vult hem aan: "Ik heb ze wel al eens gezien. Dat was ook hier op Werchter, maar wel al een jaar of tien geleden."