Auteur: Pieterjan Huyghebaert, Joppe Matyn

Pieterjan Huyghebaert, Joppe Matyn Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: veel Werchtergangers laten allerlei zaken achter op de camping na het festival. Wij hebben gisterenochtend en vandaag 360-graden beelden gemaakt op The Hive, de grootste camping van Rock Werchter. Hoe zag de camping er uit en wat is er allemaal achtergebleven?