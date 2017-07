Een enthousiaste Ierse die we op de wei ontmoeten, noemt Blink-182 "haar favoriete band ter wereld". Hun muziek omschrijft ze als "blij, happy, pop, rock, een beetje betekenis, een beetje fun, een beetje zoals wij", verwijzend naar haar 3 vriendinnen die er bij zijn.

En dat blijkt later ook op de wei. Wanneer de regen eindelijk overgewaaid is, heeft Werchter duidelijk zin in een feestje. En in meebrullen met hits als "What's my age again?", "First date" en uiteraard "All the small things". Daarnaast was er ook ruimte voor drummer Travis Barker om zijn kunsten te tonen en helemaal aan het eind van het concert dook er zelfs nog een zeer talentvol jong kereltje op achter de drums.