De festivalgangers laten het alvast niet aan hun hart komen. De meeste zijn ook goed voorbereid. "Ik heb een poncho aan en daarnet heb ik nog plastic zakjes genomen om rond mijn schoenen te doen, zodat die ook niet te nat worden", klinkt het onder meer. "Ik heb een paraplu mee, al weet ik dat ik mezelf daarmee niet te populair maak bij andere festivalgangers", zegt een andere.

Een groepje Nederlandse vrienden die al jaren samen naar Rock Werchter komen vinden dat de regen goed meevalt. "Vorig jaar was het helemaal een modderpoel, dit is niets. Dit is een miezerbuitje", zegt een van de vrienden. "Ik ben niet bang voor een beetje regen", vult een andere aan. "De regen? Die lap ik aan mijn laars."

Het moet overigens gezegd: na de moddereditie van vorig jaar hebben de organisatoren her en der de ondergrond van het terrein verstevigd. Belangrijke nuance is natuurlijk dat in tegenstelling tot vorig jaar we nu uit een lange periode van droogte komen en dat het toen al weken aan een stuk stevig aan het regenen was.