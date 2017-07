Gisteravond trok Adele naar de dokter nadat ze haar stembanden had beschadigd. Woensdag en donderdag had ze al opgetreden in Londen. Toen had ze al moeite met haar stem. De dokter adviseerde haar om dit weekend niet meer op te treden en de Britse zangeres volgt dat advies.

"Ik ben er het hart van in", laat Adele weten in een reactie op Twitter. "Ik kan het nog niet geloven dat ik deze mijlpaal in mijn carrière niet zal bereiken. Hier heb ik zo lang naartoe gewerkt. Sorry, ik hou van jullie, sorry, vergeef me", besluit Adele.

Met de afzegging eindigt haar wereldtournee rond haar succesplaat "25". De twee concerten in Wembley in Londen waren uitverkocht. Wel zegt ze nog in haar mededeling dat de tickets zullen worden terugbetaald "als ze niet kunnen gepland worden op een andere datum".