Facebook heeft voor de tweede keer een drone getest

Het toestel moet in de toekomst internetsignalen kunnen verspreiden naar landen waar nu geen internet mogelijk is. Daarvoor moet het toestel 90 dagen in de lucht kunnen blijven. De eerste drone die Facebook testte werd stukgeslagen door hevige wind, deze keer bleef het toestel één uur en drie kwartier in de lucht en kon het ook veilig landen.

