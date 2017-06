Wie zich niet ruim op tijd aan het hoofdpodium had gepositioneerd, miste het begin van het concert want Radiohead start - tegen alle festivalgebruiken in - ruim 10 minuten te vroeg. Geen seconde te vroeg voor veel Werchtergangers die naar dit concert hebben uitgekeken. Thom Yorke en co worden verwelkomd met een stormachtig applaus, dat zich in de loop van het concert nog meermaals herhaalt telkens de grote massa een nummer na enkele tonen herkent.

Door de vroege start stopt het concert wel een klein halfuur vroeger dan gepland. Hoewel Thom Yorke een man van weinig woorden is, valt zijn passage in Werchter duidelijk in de smaak. Al reageren de Werchtergangers die eens een kijkje komen nemen iets matiger en makker op het fenomeen Radiohead. De experimenten zijn geen spek voor ieders bek, zo veel is duidelijk. Geniaal of toch wat zweverig: de meningen bij omstaanders zijn verdeeld.

