Even terug naar gisteravond: op het hoofdpodium van Rock Werchter sluit de Canadese band Arcade Fire rond 22.30 uur zijn optreden af. Als laatste wapenfeit geeft Butler zijn tamboerijn aan een lid van de security met de opdracht die aan een meisje te geven dat de hele tijd op de schouders van haar vader heeft toegekeken.

Op beelden is te zien hoe een meisje het instrument uiteindelijk glunderend vasthoudt terwijl het publiek rondom uitbundig reageert (zie onder). Alleen is zij mogelijk niet het meisje dat Butler voor ogen had. Dat beweert tenminste Didier Melin, een toeschouwer die zijn dochter (ook) de hele avond op zijn schouders naar het optreden liet kijken en die heeft gereageerd op de Facebookpost van Studio Brussel met de vraag of iemand het meisje of haar vader kent.

"Mijn dochter Elisa is 12 en ze is een grote fan van Arcade Fire", vertelt hij aan deredactie.be. "We zijn Franstalig en wonen in Bevekom en ze luistert graag naar Pure FM, de radiozender van de RTBF. Ze is echt een superfan van Arcade Fire."

"Ik ben zeker dat Butler mijn dochter bedoelde toen hij zei de tamboerijn aan "dat kleine meisje" door te geven. Zij had de hele tijd op mijn schouders gezeten. Het lid van de security heeft zich echter vergist en zo is de tamboerijn aan een ander meisje gegeven."