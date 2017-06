"We zijn nog niet uitverkocht, maar vrijdag zijn al enorm veel mensen aanwezig op de site en alles verloopt goed. Deze eerste editie aan het Atomium is geen kopie van wat het festival vroeger was, aangezien het Osseghempark en de natuur een bron van inspiratie zijn " zegt woordvoerder Irene Rossi.

Voor deze 28e editie gaat het festival terug naar zijn roots. Het festival focust opnieuw meer op "black" music, reggae, soul, hiphop, Latino, elektronische en wereldmuziek. De organisatie deed ook deel van de ticketrpijs af.

Bij de activiteiten is er dit jaar onder meer "Migrant Art", een graffitimuur van zo'n 200 meter lang. In "La plus petite boîte du monde" kan je dansen in de kleinste discotheek ter wereld. Chillen doe je in de Namasté-tempel en voor wie er naar op zoek gaat, is er de Secret Bar, een geheime bar in Oost-Europese stijl waar de festivalgangers kunnen feesten op Balkanmuziek en klinken met een shotje vodka, op voorwaarde dat je de bar vindt natuurlijk...

In de "Rue du Bien Manger" is er een selectie van ongeveer 40 restauranthouders en een ruime keuze aan foodtrucks. Het festival kiest vooral voor huisgemaakte gerechten op basis van lokale producten, bij voorkeur bio en milieuvriendelijk verpakt. Nieuw voor deze 28e editie is dat er (opnieuw) een buitencamping is. Die ligt rond het Koning Boudewijnstadion en biedt plaats aan 3.500 festivalgangers.