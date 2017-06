Even voor 22 uur staat Oscar And The Wolf op het podium van The Barn op Rock Werchter. Achter het optreden gaat een volledig nieuwe productie schuil die visueel veelbelovend klinkt. "We hebben een soort ledkooi waarmee we 3D-effecten realiseren", zegt Colombie in een gesprek met Studio Brussel. "We werken ook met gopro-camera's en ik ga letterlijk in hoogtes en laagtes. Blijkbaar komt dit soort producties niet vaak voor op festivals."

Dat hij met zijn band niet op het hoofdpodium staat, maar in de tent, vindt Colombie logisch. "Onze nieuwe plaat komt pas in september uit. Het is eerlijker om pas op het hoofdpodium te staan als dat is gebeurd. Ik vind de tent nu toepasselijker."

Die nieuwe plaat is overigens helemaal af, geeft Colombie nog mee. Daarbij zet hij het onderscheid tussen een album en een optreden in de verf. "Het livegegeven moet in contrast staan met de plaat. Het is een soort remix van de plaat. Het moet apart zijn. Een optreden moet een andere ervaring geven dan een plaat."