"Ik speur naar artiesten van wie ik denk dat ze potentieel hebben en breng ze in roulatie op ons station", gaat Kylie voort. "Stuur ons alsjeblief je laatste single. Ik zal die aan onze programmadirecteur Glenn laten horen om te zien of hij geïnteresseerd is om je muziek te spelen."

Tot slot vermeldt Kylie dat haar radiostation gelieerd is met een onderneming die de muziek van Lennox op wel 150 radiostations wereldwijd kan krijgen.

Met een succesvolle carrière die inmiddels meer dan 40 jaar overspant, is het weinig waarschijnlijk dat Lennox op het aanbod ingaat. Zowel met haar vroegere band Eurythmics als solo scoorde ze een veelvoud aan wereldhits als "Sweet dreams (are made of this)", "Here comes the rain again", "I saved the world today", "Why" en "No more "I love yous"". Ze won al tal van prijzen waaronder 8 keer een BRIT Award, verschillende Grammy Awards en ook een Oscar.