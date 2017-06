Het oog wil ook wat, zeker voor een publiek dat (voornamelijk) uit vrouwen bestaat. Frontmannen Mathieu Terryn, Simon Nuytten en Oliver Symons waren vandaag alle drie strak uitgedost in een wit hemd of shirt, waardoor ze tot in de achterste regionen van de uitpuilende Barn te zien waren.

Terryn is zelfs all the way voor een volledig witte outfit gegaan, met - jawel - gouden details. Voor dat associaties oproept met schlagerzangers: zijn outfit doet veeleer denken aan een pyjama dan aan een smoking. De zwijmelende meisjes smullen ervan. Opvallend detail: zowel Terryn als Nuytten dragen enkele vrouwelijke ringen rond hun vingers. Van hun liefjes, of toch een eigen fashion statement?