Vanavond staat Royal Blood al voor de vierde keer op het podium van Rock Werchter. Dat is geen toeval, want frontman Ben Thatcher heeft het erg naar zijn zin op het muziekfestival. "Ik zeg dit niet snel, maar na Glastonbury is dit mijn favoriete festival", verklapte hij op Studio Brussel aan Schoeters. "De mensen hier hebben zin om zich te amuseren en een feestje te bouwen. Ook de backstage is hier heerlijk met veel pingpongwedstrijden. Als is netjes en de douches zijn aangenaam."

Vorig jaar liet Thatcher een tatoeage zetten in de marge van zijn optreden op Rock Werchter. Toen wou hij het resultaat volgens Schoeters niet aan haar collega Eva De Roo tonen, maar vandaag dacht hij daar anders over. "Als je het niet erg vindt dat ik mijn broek laat zakken? Het is een afbeelding van een schedel met daaronder twee drumstokjes."

