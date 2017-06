Na mijn eerste Werchter als 15-jarige in 1993 voelde ik me alsof ik de wereld had ontdekt.

Na mijn eerste Werchter als 15-jarige in 1993 voelde ik me alsof ik de wereld had ontdekt.

Tanguy denkt er melancholisch aan terug. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik meemaakte. Tienduizenden mensen, op zo'n groot terrein, die zich samen amuseren: geweldig. Een openbaring en een ontdekking, was het toen. Die kennismaking met Werchter heeft de muziekfan in mijn getriggerd. Ik voelde ook voor het eerst een ultieme vrijheid: ik brak als prille puber uit een carcan. Dat eerste pintje, heftig doen met je vrienden op de eerste rij: dat was zó leuk."

De voorbije jaren stond Rock Werchter altijd met stip aangekruist in Tanguys agenda. "Ik kan het niet laten, weer of geen weer. Je hoopt op zomers weer, omdat de festivalvibe dan sterker is, maar eens je hier bent maakt het weer niet zo veel uit. Rock Werchter is deels een verslaving. We gaan al sinds jaar en dag met dezelfde vriendengroep. Af en toe komen er mensen bij, of vallen er af. Ik moedig mensen aan om te blijven meegaan", zegt hij. "Naar Rock Werchter komen heeft een chemie, door de combinatie van vriendschap en muziek samen. Vakantie ook, en vrijheid om te zijn wie je bent, en je gewoon te amuseren."