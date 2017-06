Wie op zoek is naar memorabele festivalmomenten, rept zich best vroeg op de middag al naar The Barn. Herinner je het debuut van Oscar and the Wolf, op die snikhete dag editie 2014 met palmbomen op het podium, of pletwals Bazart vorig jaar, met de gouden confettibom als apotheose. Dit jaar is hét Belgische debuut er eentje met een pak minder tierlantijntjes: Tamino. Amper een half jaar geleden opgepikt in de Studio Brussel-talentenjacht "De nieuwe lichting", intussen al een EP uit én druk aan het touren in België en Nederland.

Dat de 20-jarige Antwerpenaar nog moet wennen aan alle aandacht, is duidelijk wanneer hij op het podium verschijnt. Schuchter kijkt hij voorzichtig de goedgevulde Barn in. Bindteksten blijven beperkt tot "dank u" en "merci". In een sobere podiumoutfit (wit hemd en zwarte broek) en met een tweekoppige band achter zich gaat alle aandacht naar zijn bijzondere stem, en de oosterse invloeden in zijn muziek.

