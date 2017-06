"Er lopen twee nieuwe Van Samang voetjes op de aardbol en wel deze! Met onze zoon Lenny gaat alles prima en zijn moeder is mijn held! Onbeschrijfelijk", schrijft de zanger van "Een ster" op sociale media.

Het koppel is al dertien jaar samen en maakte het nieuws van de zwangerschap in december bekend. "Een meisje of jongen maakt mij niet uit. Ik heb totaal geen voorkeur. Het wordt ons kindje, een "Van Samangske", en dat is het allerbelangrijkste", klonk het toen.