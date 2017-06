Wat niet echt verandert: het gebrek aan bindteksten. De groep richt zich slechts sporadisch tot het publiek, al hebben ze - eerlijk is eerlijk - ooit al minder interactie gehad dan vandaag. "Het is onze 7e show vandaag hier. We hebben nergens anders al zo vaak gestaan", klonk het. De liefde tussen België en de Kings lijkt wederzijds.

Wél evolutie zit er in het visuele aspect van de show: waar andere passages écht sober waren, vrolijkte een kleurrijke lichtshow in combinatie met warme spots het concert danig op. Ook de grote, bewegende ledmuur, waarop de hoofden van de groepsleden werden geprojecteerd afwisselend met animaties, misten hun effect niet. Ook enkele natuurlijke effecten, zoals een vallende ster links van het podium, en een felle maan boven hun podium zijn een toevallige, maar leuke extra.

Maar het publiek dat dansacts Mura Masa en The Chainsmokers aan zich had laten voorbijgaan, wilde vooral meezingen met de klassiekers en de benen stevig losgooien. En dat kan vooral in het tweede deel van de set, na eerste hoogtepunt "Use somebody". Met in de finale nog "Pyro", "Supersoaker", het luidkeels meegebrulde "Sex on fire" en nieuwe afsluiter "Waste a moment" zit de eerste dag van Rock Werchter erop.

Kortom: een headliner zijn naam waardig, maar die 8e Werchterpassage hoeft niet volgend jaar al.