In het Wembley Stadium in Londen geeft Adele dezer dagen de laatste optredens van haar tournee rond "25", het album dat ze eind 2015 uitbracht en dat al meer dan 15 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Mogelijk zijn het haar laatste optredens in het kader van een tournee tout court, want de zangeres van hits als "Someone like you" en "Hello" laat verstaan dat ze mogelijk nooit nog de hort op trekt.

"Dit is het dan", schrijft ze in een handgeschreven boodschap die gisteravond tussen de programmaboekjes van de toeschouwers stak. "Na 15 maanden onderweg en na 18 maanden van "25" is dit het einde. We zijn met deze tournee overal in het Verenigd Koninkrijk en Ierland geweest, door Europa, in heel Amerika en ik ben eindelijk in Australië en Nieuw-Zeeland geraakt."

"Toeren is speciaal, het ligt me niet echt", gaat ze voort. "Ik ben een echte huismus en ik haal veel vreugde uit de kleine dingen. Bovendien ben ik dramatisch en heb ik een vreselijk verleden met toeren. Tot nu tenminste! Ik heb 119 shows gedaan en met deze 4 erbij worden dat er 123. Het was opwindend en een waar plezier om te doen."

"Ik heb deze tournee enkel voor jullie gedaan om hopelijk een impact op jullie te hebben zoals enkele van mijn favoriete artiesten mijn leven hebben beïnvloed. Ik wou mijn laatste shows in Londen doen omdat ik niet weet of ik ooit nog op tournee ga en ik bij mijn laatste keer thuis wil zijn", besluit de in Londen geboren en getogen zangeres.