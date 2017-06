Arcade Fire was vandaag dé naam waar het merendeel van de festivalgangers van Rock Werchter naar had uitgekeken. De groep stelde niet teleur. Als je als starter kan uitpakken met twee oorwurmen op rij (“Everything now” en “Rebellion (lies)”) dan heet dat binnenkomen door de grote poort.

Er werd op de wei dan ook gedanst dat het een lieve lust was. Her en der werd een polonaise ingezet. In combinatie met de ondergaande zon was dit een eerste festivalmoment om in te kaderen. “No cars go” en een breed uitgesponnen “Reflektor” duwden het gaspedaal halverwege de set nog wat dieper in.

Naast de hits waren ook een bataljon instrumenten onderdeel van de zegetocht van Arcade Fire. Onder meer gespot: een accordeon, violen, synthesisers, tamboerijnen en (jawel) een wandelende trommelaar. De samenzang tussen het echtpaar Win Butler en Régine Chassagne zat ook vandaag haarscherp. Arcade Fire had ook gedacht aan het visuele plaatje: met een ledmuur achter hen die oplichtte als een sterrenhemel, of kunstzinnige projecties toonde. En ook de rookmachine draaide overuren.

Voorts bleef ook een sneer naar Amerikaans president Donald Trump niet uit. Het was trouwens niet de eerste politieke uitspraak die vandaag viel. “Fuck Trump for a thousand years”, klonk het hier. Al toonde frontman Butler zich ook van zijn vriendelijkste kant door op het einde van het optreden zijn tamboerijn weg te geven aan “that little girl who sat on the shoulders of her dad for the whole fucking concert”. Kind blij, applaussalvo verzekerd, en verwachtingen meer dan ingelost Arcade Fire.