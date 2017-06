10 jaar geleden kwam allereerste iPhone op de markt, mensen stonden urenlang in de rij

Begin 2007 kondigde Steve Jobs tijdens MacWorld Conference & Expo in San Francisco de allereerste iPhone aan. 6 maanden later, op 29 juni 2007, was de eerste generatie iPhone beschikbaar voor verkoop in de VS. Mensen stonden urenland in de rij om de eerste iPhone te bemachtigen. Twee maanden later, op 9 november 2007, werd de eerste generatie iPhone in Europa geïntroduceerd.

Begin 2007 kondigde Steve Jobs tijdens MacWorld Conference & Expo in San Francisco de allereerste iPhone aan. 6 maanden later, op 29 juni 2007, was de eerste generatie iPhone beschikbaar voor verkoop in de VS. Mensen stonden urenland in de rij om de eerste iPhone te bemachtigen. Twee maanden later, op 9 november 2007, werd de eerste generatie iPhone in Europa geïntroduceerd.