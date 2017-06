De eer om Rock Werchter te mogen openen, ging dit jaar naar 2 Belgische bands: Tout va Bien, die zich in The Barn even aan een cover waagde van "City lights" van Blanche, en Het Zesde Metaal op het hoofdpodium. Presentator Stijn Van de Voorde kondigde hen aan met de woorden "laat ons beginnen met schone liedjes in een licht West-Vlaams accent". En dat was ook wat een glunderende Cappelle (met zwarte pet) en co in petto hadden.

"Het zeikt en regent klachten", een flard tekst die passeert in het eerste nummer, is voorlopig nog geen realiteit op de wei. Met gortdroge mopjes genre "Hebben jullie het gemakkelijk gevonden? Ik vond dat het goed stond aangeduid", brengt Cappelle instant sfeer. "Eindelijk staan we hier, na al die jaren", klinkt het gelukzalig.

Hoogtepunten: een mash-up van "Boze wolven" van Gorki en de intro van "Where is my mind" van Pixies, waarbij iedereen met een kopstem wordt aangemoedigd om mee te zingen. Cappelle brengt het nummer na de Radio 1-sessie ook nu als eerbetoon aan Luc De Vos, die zelf in 2000 op Werchter stond. Ook "Ploegsteert", over het leven van wielrenner Frank Vandenbroucke, "als eerbetoon aan een man die hier nooit stond" en "Noar de wuppe" doen de menigte hun beste West-Vlaams bovenhalen. "Als je op dit podium zie je dat het allemaal nog ni noar de wuppe is", meent Cappelle. De kop is eraf.

