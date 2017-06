De Amerikaanse gitarist Dave Rosser is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Omdat de kosten voor zijn medische behandeling opliepen, werd een crowdfundingcampagne opgezet, en The Afghan Whigs speelde in december vorig jaar ook een aantal benefietconcerten, waarbij ze het album "Black love" opnieuw brachten.

Dave Rosser vervoegde The Afghan Whigs toen de groep in 2014 opnieuw samenkwam om "Do to the beast" op te nemen, hun eerste album in zestien jaar. Begin mei kwam "In spades" uit, hun achtste plaat, waarmee The Whigs momenteel op tournee zijn en waarbij ze onlangs ook Trix in Antwerpen en de Brusselse AB aandeden.

Rosser speelde niet alleen bij The Afghan Whigs, maar ook bij Twilight Singers, The Gutter Twins en Mark Lanegan. Hij wordt in de rockwereld algemeen beschouwd als een "virtuoos gitarist". "Dankjewel aan iedereen die hem in zijn hart droeg. Hij zal voor altijd in het onze zijn", reageren The Whigs op hun Facebookpagina.