In de bakkerij werken, optreden, uitgaan: dat was om dood te gaan. Maar wel de mooiste periode uit m'n leven.

In de bakkerij werken, optreden, uitgaan: dat was om dood te gaan. Maar wel de mooiste periode uit m'n leven.

Volgens de zanger heeft Philippe Geubels hem op het idee gebracht. "In een of ander programma zag ik dat hij samen met Jef Neve een prachtige ode heeft gebracht aan "Zo ver weg" en blijkt dat de mensen Mama's Jasje helemaal nog niet vergeten waren. Dus ik vind dat we terug op de kaart mogen staan."

Van Laet blikt met een warm gevoel terug op de jaren 90. "De 90's waren de mooiste periode uit m'n leven. We zijn toen met Mama's Jasje gestart terwijl ik nog in de bakkerij werkte. Ik heb dat een jaar gecombineerd met de nummer 1-hit "Zo ver weg" en dat was om dood te gaan. Ik sliep niet in het weekend. Ik was 22 jaar, dus ik wou nog op stap gaan ook en dat was dan tussen de optredens en de bakkerij."

"Ik heb in het begin niet beseft wat er allemaal op mij afkwam. Ik heb er vooral het plezier van meegenomen. Het waren heel drukke periodes, maar ik heb het nooit als werken gezien. Daarna kwamen dan die hommage CD's met "Als de dag van toen". 52 weken op nummer 1 in Vlaanderen. Dat was echt zalig. Dat was van het één naar het ander", vertelt Van Laet.

De zanger besluit: "Muziek spelen is de schoonste job die er is, want als je op je werk komt, dan vragen ze: Wat drink je?"