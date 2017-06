Aan de hand van de vier belangrijkste hiphopdisciplines - breakdance, rap, graffiti en dj'en - vertelt YO. Brussels Hip-Hop Generations het levendige verhaal van de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van 35 jaar hiphop in Brussel. Dat gebeurt door middel van foto's, videoprojecties, objecten en andere uniek archiefmateriaal van artiesten als Starflam, Stromae of Bonom maar daarnaast zijn er ook nieuwe creaties zoals een geluidsinstallatie van Grazzhoppa, een dansvideo van Alex The Cage & Tirock of graffitimuurschilderingen in Bozar zelf van Shake, Eros en Rage.

"Onze aanpak is vrij complex, want het gaat om bijna veertig jaar artistiek werk en om disciplines die commercieel niet zo goed liggen omdat ze vaak te maken hebben met levend materiaal", vertelt curator Benoît Quittelier.

De hiphopscene is deze zomer weliswaar niet enkel binnen de muren van Bozar te beleven. Op het Hortapleintje naast het cultuurinstituut vindt tegelijkertijd Bozar Open Air plaats. Een pop-up zomerbar met het enige openbare zwembad in Brussel, verzorgd door Pool is Cool, maar ook een skateramp of filmprojecties van opkomende filmtalent via System_D.

YO. Brussels Hip-Hop Generations is eveneens een van de hoofdevenement van het themajaar Mixity.brussels2017 van visit.brussels.