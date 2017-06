"Ik heb geen enkele keer een solo gezongen tijdens "X Factor". Heel wat mensen kunnen daar de spot mee drijven. Maar je moest eens weten hoe dat voelt, op een podium, denkend: "Wat heb ik eigenlijk gedaan om hier een bijdrage te mogen leveren?" Zing maar een stiller zangstukje dat je na bewerking nauwelijks nog hoort."

"Ik was in die tijd het best gekend als de jongen die espadrilles droeg, die op de achtergrond functioneerde. Bovendien was ik sowieso al maar een radartje in een zware machine. Maar het laatste jaar heb ik meer mijn draai in de groep gevonden."

Het is in ieder geval opvallend hoe "afwezig" Tomlinson was in de video van de eerste hit van One Direction, "What makes me beautiful":