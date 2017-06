Het mysterieuze collectief Baba Yega won dit jaar "Belgium's got talent" en is immens populair. De groep stond dan ook op de affiche voor de jongsten en was meteen een schot in de roos. Baba Yega liet de weide van Factor J vollopen. Het hoofdpodium was gisteren dan weer voorbehouden voor Stan Van Samang en Milow.

Genk on Stage verwelkomde over drie dagen 100 artiesten verspreid over acht podia, en was goed voor 110.000 bezoekers. Het stadsfestival is er volgend jaar opnieuw op 22-23-24 juni.