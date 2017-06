Twee jaar geleden viel Grohl van een podium in Göteborg in Zweden en brak hij zijn been. De Europese tournee afwerken, zat er niet meer in. Optredens op onder meer Glastonbury en Rock Werchter moesten geannuleerd worden.

Grohl bekeek toen vanuit zijn rolstoel op zijn laptop het optreden van Florence + the Machine. "Florence speelde plots een nummer van ons en ze deed dat veel beter dan wij ooit deden. Dus ik dacht, laat ik de show starten met dat nummer "Times like these" nog eens te zingen voor Florence."

Daarna volgden onder meer "All my life" en "Learn to fly". "Ik denk dat we vanavond moeten spelen tot ze ons van het podium komen halen", zei Grohl. "Je weet dat wij dat kunnen."

Het nummer "Walk" werd opgedragen aan de plastisch chirurg van Grohl. "Ik ging naar hem en zei: ik weet dat ik een gebroken been heb, maar kan jij me er ouder laten uitzien en kijk hier."

Daarna ging de greatest hits-show gewoon verder met loeiharde versies van nummers als "The pretender", "My hero" en "Monkey wrench". Ook drummer Taylor Hawkins kreeg zijn moment de gloire toen hij "Under pressure" van Queen en David Bowie mocht zingen.

Foo Fighters speelde uiteindelijk 20 minuten langer dan gepland en sloot met "Everlong" en met bijhorend vuurwerk af. "Dit is zoals het moet zijn", zei Grohl. "Bedankt. Het was een prachtige avond." Volgende week zondag sluit Foo Fighters Rock Werchter af, ook daar zal het de langverwachte terugkeer zijn na de afzegging van twee jaar geleden.