In tegenstelling tot de verwachtingen misschien was het niet de grote Axl Rose-show, maar was vooral gitarist Slash -die er bij vorige passages van de band niet bij was- de ster van de avond. "Hij mocht in bijna elk nummer lang soleren en wanneer hij op de schermen te zien was, werd het publiek gewoon gek", zegt Sokol.

Wat ook opviel, was dat Axl Rose zich aan een 6 à 7-tal kledingwissels waagde. "Hij droeg verschillende vestjes, waaronder een leren vestje en een cowboyvestje met franjes, daarnaast passeerden ook zijn bekende rode sjaaltje en een 4 à 5-tal hoeden."

Muzikale hoogtepunten waren "November rain" en een 10 minuten durende versie van "Sweet child o' mine" bij het begin van het derde uur.

De band speelde ook covers met -naast nummers waarmee ze ooit een hit scoorden zoals "Knockin on heaven's door"- ook verrassende songs zoals "The seeker" van The Who of een instrumentale versie van "Wish you were here" van Pink Floyd met een gitaarduet van Slash en Richard Fortus. "Die cover van Pink Floyd was kippenvel", zegt Sokol. "Het werd toen redelijk stil op de wei." Afsluiten deed Guns N'Roses met "Paradise city", waarbij vuurwerk uiteraard niet mocht ontbreken.