Na Fleddy Melculy was het de beurt aan een Belgische metalband van formaat: Channel Zero. Frontman Franky De Smet-Van Damme en co maakten midden jaren 90 furore met songs als "Help", "Black fuel" en "Suck my energy". In 1997 zette de band er abrupt een punt achter. In 2010 volgt er een reünie die uiteindelijk uitgroeide tot een nieuw begin.