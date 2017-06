Tijdens "No suprises" was er gejuich te horen vanuit het publiek bij de tekstflard: "Bring down the government, they don't speak for us" (laat de regering vallen, zij spreken niet voor ons). Yorke speelde er ook nog kort op in, door zich rechtstreeks naar de fel geplaagde Britse premier te richten. "See you later, Theresa. Just shut the door on your way out (Tot later, Theresa. Vergeet de deur niet te sluiten.)"

Daarnaast richtte Yorke zich ook nog even tot de organisatoren Michael en Emily Eavis. "Bedankt om ons hier te ontvangen op jullie prachtige boerderij." "Karma police" was het slotakkoord van het concert, en galmde nog lang na het verdwijnen van de band na over de wei. Vlak daarvoor was ook "Creep", de hit die Yorke jarenlang weigerde te spelen, de revue gepasseerd.

Het was de vijfde keer dat de Britse band op Glastonbury stond. Vrijdag sluit Radiohead het hoofdpodium af op Rock Werchter.