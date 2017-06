Coely stond op Glastonbury in de Silver Hayes-tent, waar vooral dance- en hiphopacts geprogrammeerd staan. Het filmpje dat ze deelde, is een fragment van het nummer "Celebrate", een ode aan haar moeder. Er wordt duchtig meegezongen door het publiek.

De rapster met Congolese roots timmert al enkele jaren aan de weg en is bekend van nummers als "My tomorrow" en "Ain't chasing pavements", haar eerste single. Ze stond ook al in de voorprogramma's van De La Soul, Kendrick Lamar en Kanye West. Vorige zomer bracht ze na een periode van relatieve stilte het nummer "Don't care" uit, dat meteen heel positief onthaald werd.

In ons land staat ze deze zomer onder meer op de podia van Couleur Café, Rock Werchter en Cactus Festival om haar debuutalbum "Different waters" voor te stellen. Morgen treedt ze in Nederland op op het Down the Rabbit Hole-festival.