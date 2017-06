Uit een bezoekersenquête bleek dat er een grote vraag was rond beleving. Het festival verhuisde enkele jaren geleden naar de dorpskern en plande concerten op unieke locaties zoals in de kerk. Dat werd goed gesmaakt, dus wil de organisatie dat aanbod verder uitbreiden, maar het is ook de bedoeling de festivalgangers te laten kennis maken met de ruimere regio.

"We willen de belevingswaarde van het festival voor de bezoekers van de regio en van het festival verhogen. We willen hen begeleiden naar unieke locaties en activiteiten. Bovendien willen wij als organisatie groeien in kwaliteit en niet zozeer in nummers", aldus organisator Bavo Vanden Broeck.

Daarom programmeerde de organisatie enkele muziekbands en auteurs, die lezingen en performances zullen geven, in een aparte setting in de Westhoek, zoals de Commandobunker onder de Kemmelberg. Tegelijkertijd willen ze het publiek ook letterlijk laten proeven van de regio door activiteiten te plannen in de Ieperse Kazematten waar een streekbiertje kan geproefd worden of op het wijndomein "Entre Deux Monts".