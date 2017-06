De elektronische muziek van Paradise City slaat aan en als het weer zo goed blijft, hoopt Verschueren zo’n 13.000 festivalgangers te verwelkomen. Dat zouden er dan dubbel zo veel zijn als vorig jaar, maar wie dacht dat dit louter goed nieuws is, heeft het fout.

“Als we geluk hebben, dan komen we dit jaar voor het eerst uit de kosten. De voorbije twee edities hebben we diepe financiële putten gemaakt. We wisten dat we verlies gingen maken die eerste jaren, maar we hadden 200.000 en 150.000 euro vooropgesteld en het is nog een pak meer geworden", legt hij uit.

"Alles staat en valt met de weersomstandigheden. Vorig jaar hadden we een goede editie, maar het heeft ons handenvol geld gekost om de mensen in dat regenweer toch een goede festival experience te bezorgen. Zo hebben we bijvoorbeeld 1000 extra rijplaten gehuurd, omdat anders alles in een modderpoel zou veranderen. Maar alleen dat kostte al 18.000 euro. Daar moet je al 350 tickets voor verkopen."

